Polmoniti, a Brescia la legionella era nelle torri di raffredamento

Il batterio della legionella che ha provocato un'epidemia nella Bassa Bresciana Orientale non era veicolato dagli acquedotti. Lo ha rivelato ieri l'assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera, dopo un incontro con i vertici bresciani dell'Ats. «Tranquillizzo tutti cittadini sul fatto che possono continuare a bere e utilizzare in tutta tranquillità l'acqua della rete idrica» è l'annuncio.I risultati dei campionamenti fatti dall'Ats per risalire alla fonte del contagio hanno stabilito che la causa si trova nelle torri di raffreddamento di alcune aziende. Su 14 torri di raffreddamento presenti tra Montichiari, Carpenedolo e Calvisano, nove sono risultate positive al batterio della legionella, responsabile dell'epidemia di polmonit che in due settimane ha colpito 405 residenti della zona e ne ha uccisi due: 269 sono maschi, pari al 66,4% del totale, l'età media è di 64,6 anni (68,9 per le donne e 62,4 per i maschi).Ora i sindaci dei paesi interessati hanno la consegna di emettere ordinanze urgenti per sanificare le torri di raffreddamento risultare positive.