Poliziotto massacrato da tassista e cliente

Salvatore GarzilloSi è qualificato dicendo di essere un poliziotto, ma non è servito. Il tassista è sceso dall'auto assieme al cliente che stava accompagnando e insieme lo hanno aggredito con calci e pugni per una semplice precedenza mancata. Anzi, secondo quanto ricostruito dalla polizia, sembra che quando hanno scoperto il lavoro dell'automobilista abbiano detto «ah sei pure uno sbirro, allora ne prendi altre».È accaduto all'una della notte tra sabato e ieri, quando l'auto dell'agente di 38 anni ha incrociato il taxi in turno tra viale Famagosta e via Santander, nella zona sud. Una banale lite per viabilità, avrebbero potuto mandarsi a quel paese e continuare dritto, invece si sono fermati e i toni erano già alle stelle. Il poliziotto, libero dal servizio, dopo pochi secondi ha fatto presente di essere un pubblico ufficiale ma non ha funzionato: tassista e cliente lo hanno pestato approfittando della superiorità numerica, poi sono scappati prima dell'arrivo dei colleghi dell'agente. Il 32enne, che lavora all'ufficio di frontiera in aeroporto, è stato soccorso dalla croce verde di Trezzano sul Naviglio e trasportato al San Paolo in condizioni serie. Non è in pericolo di vita, ma i medici ritengono che si riprenderà tra 20-30 giorni.Mentre l'ambulanza raggiungeva il pronto soccorso, gli uomini delle Volanti si sono messi alla ricerca degli aggressori. Attraverso il servizio RadioTaxi hanno ricevuto indicazioni per trovare la vettura del tassista in via Broni, a circa 4 chilometri di distanza. Il conducente, un 44enne con precedenti, era lì in attesa di una nuova corsa. Ha ammesso di aver litigato con una persona ma è stato superfluo: c'erano evidenti tracce di sangue sulla manica destra della sua camicia e sul cofano del taxi. È stato denunciato per lesioni, resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Del cliente nessuna traccia.riproduzione riservata ®