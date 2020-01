Politecnico, guerra degli alberi

Giovanni Migone

Via Bassini e i suoi 57 alberi continuano a tenere banco in Comune. La reazione delle associazioni ambientaliste e dei cittadini al taglio delle piante di Città Studi è arrivata ieri sera, quando alcune centinaia di manifestanti si sono presentati alla porta del sindaco per far sentire la propria voce.

Sull'area verde, infatti, sorgeranno i nuovi laboratori di Chimica del Politecnico, in un progetto che prevede, nello specifico, l'abbattimento di 35 fusti (già avvenuto) e il trasferimento di altri 22. Il progetto è stato difeso pubblicamente dallo stesso Sala in Consiglio comunale: «Difendo la decisione e ci metto la faccia. Se qualcuno, con questa vicenda, vuol farmi passare per uno che cambia casacca e che non difende i 35 alberi, dico che mi dispiace per i 35 alberi, ma credo che l'operazione nel suo complesso aiuterà a fare ancora più grande Milano».

A chi chiede delle scuse da parte sua, il sindaco ha risposto rigettando «l'accusa di scarsa attenzione all'ambiente» e rilanciando: «Penso che sia chi si è occupato della difesa dell'ambiente in questi ultimi anni che dovrebbe scusarsi con gli italiani per aver raccolto solo il 2% del consenso, mentre in Europa si è arrivati fino al 15%. Un ambientalismo che è solo del no e della rigidità porta a questo».

Parole pronunciate dopo le critiche arrivate anche dalla sua stessa maggioranza, a partire dal consigliere comunale del Pd e storica anima dei Verdi milanesi, Carlo Monguzzi, che ha definito l'abbattimento dello scorso 2 gennaio «un errore colossale». «Ci aspettavamo un tavolo tecnico e ci siamo trovati le motoseghe e la polizia».

All'alba del 2 gennaio scorso, infatti, le operazioni di taglio sono riprese dopo un mese di sospensione in cui il Politecnico si era impegnato a vagliare le alternative per salvare i 35 alberi indicati come da abbattere, così come espresso dal rettore dell'ateneo di piazza Leonardo, Ferruccio Resta, in una commissione consiliare dello scorso dicembre, convocata dallo stesso Monguzzi. I manifestanti, accalcatisi davanti all'ingresso di via Caserotte, hanno scaricato sulla soglia della sede del Comune rami e ceppi provenienti dal parco di via Bassini. Ora l'impegno, ha sottolineato Monguzzi, «è quello di preservare i 22 alberi rimasti» che il Politecnico si è impegnato a trasferire.

