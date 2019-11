Politecnico fucina in 3D

Il Politecnico di Milano adotterà la prima stampante 3D al mondo per i metalli pensata anche per il mercato domestico. Si chiama studio System+, prodotta dall'azienda americana Desktop Metal, ed è stata scelta dall'ateneo milanese come soluzione strategica per i progetti di prototipazione realizzati nel laboratorio AddMe lab del Dipartimento di Meccanica. Distributore e partner tecnologico, l'italianissima Dedem Selltek.

«Il sistema Studio System completa l'insieme delle tecnologie di manifattura additiva per materiali metallici disponibili nel nostro laboratorio commenta Bianca Maria Colosimo, vice direttore del Dipartimento di Meccanica del Politecnico - grazie alla stampante 3D per metalli saremo in grado di portare avanti l'attività di ricerca in diversi ambiti: dallo studio e modellazione di processo al monitoraggio e controllo attraverso big-data».

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

