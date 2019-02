Politano: «Ricarichiamoci e ripartiamo» D'Ambrosio: «Avanti per la nostra strada»

MILANO - Differenziato per Keita, solo terapie per Icardi. Ieri mattina, ripresa di preparazione a due velocità per l'Inter di Spalletti dopo il 3-3 di Firenze. Per i titolari al Franchi consueto defaticante post-partita, seduta più intensa invece per il resto del gruppo, che rimane orfano di Keta Baldé e Mauro Icardi, sempre a parte. In vista dell'anticipo di venerdì a Cagliari, poche, infatti, le chance per l'ex laziale. Pressoché nulle quelle dell'ex capitano. Con la Fiorentina, invece, «due punti sfumati nel finale, peccato perché avevamo dimostrato la nostra forza - ha chiosato Matteo Politano su Twitter -. Sfruttiamo i prossimi giorni per ricaricare le energie e continuare nel nostro cammino!». Come Danilo D'Ambrosio, protagonista involontario del rigore del pareggio. «Andiamo avanti per la nostra strada - l'imperativo via Instagram - Raggiungeremo i nostri obiettivi».(A.Agn.)

