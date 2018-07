Politano: «Inter, sono già pazzo di te»

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Inter, ti ho quasi tolto la Champions. Ora pazzo di te e pronto a onorare questa maglia con tante reti». L'argomento in questione è il gol segnato col Sassuolo lo scorso 12 maggio, determinante nel sacco del Meazza dei neroverdi e, per una notte, foriero di cattivi pensieri in giocatori e tifosi nerazzurri, che «un po' me lo hanno rinfacciato». Il resto è storia, da Zenga e il suo Crotone, alla notte dell'Olimpico. Ma, nel giorno della presentazione alla stampa, Matteo Politano inizia subito facendo un passo indietro, quasi a chiedere scusa «perché quel gol ha quasi tolto la Champions alla squadra - ha proseguito il classe '93 romano da Maio Restaurant, al 7° piano della Rinascente-. Fortuna che i miei nuovi compagni sono stati bravi a riprendersela contro la Lazio. Ora spero di segnarne tanti al Meazza, ma con la maglia dell'Inter».L'approdo a Milano è il coronamento del primo, grande sogno in carriera: «Arrivare in una grande società e l'Inter è uno dei club più importanti d'Europa - ha sottolineato l'azzurro -. Quando ho saputo del trasferimento la gioia è stata indescrivibile. Ero a Los Angeles, stavo dormendo per il fuso: uno dei risvegli più belli della mia vita. È vero, sono qui in prestito, ma ho voluto fortemente l'Inter. Starà a me guadagnarmi la fiducia di società e mister».Con Spalletti solo «5 minuti di telefonata, ci sarà modo di parlare più a fondo in ritiro». Contatti anche con Icardi, che «mi ha chiamato, un gesto bellissimo, non vedo l'ora di conoscerlo», e con Stramaccioni, «mio allenatore alle giovanili della Roma: mi ha detto di stare tranquillo e giocare come so. Sono carico. Obiettivo 2° posto con CR7 alla Juve? Partiranno avvantaggiati, ma ce la giocheremo».Quindi, i consigli per gli acquisti. «Vrsaljko e Florenzi? Sono due grandi giocatori che conosco, dovesse arrivarne uno sarebbe un grande rinforzo». Per l'out di destra di Spalletti il preferito rimane il romanista, con il croato dell'Altetico a seguire. Per l'attacco, trattativa calda col Bordeaux per Malcom: si lavora su un prestito oneroso (12-13 milioni) per l'ok definitivo dei francesi al diritto di riscatto.