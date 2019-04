Politano è super, ahi ahi Maurito

HANDANOVIC 6

Pinamonti e Ciofani gli fanno il solletico. Con Cassata prova a metterci la manona ma il miracolo non gli riesce.

D'AMBROSIO 7

Negli inserimenti offensivi tagliente come una lama: suo il cross al bacio per l'1-0 di Nainggolan.

DE VRIJ 6,5

Rientro soft e da minimo sindacale contro Ciofani e Pinamonti.

SKRINIAR6,5

Una dormitina su Paganini, che lo sorprende di testa. Poi alza il livello di attenzione.

ASAMOAH 5,5

Qualche difficoltà di troppo con Paganini. Anche davanti non si fa sentire, pasticciando un po'.

VECINO 6,5

Garra e corsa al servizio dei compagni, ma è in fase d'impostazione che latita. Si riscatta nel finale, aprendo e chiudendo l'azione coast to coast del 3-1.

BORJA VALERO 5,5

Si traveste da Brozovic, provando a macinare chilometri e disegnare calcio in cabina di regia. Il risultato è discreto, finché non entra in riserva e regala ai ciociari l'1-2 (29' st Gagliardini ng).

POLITANO 7

Subito nel vivo del gioco e vincente negli uno contro uno. Toglie il piede dall'acceleratore solo a partita finita, in corso d'opera anche l'innesco (per D'Ambrosio) dell'azione del vantaggio e un sinistro al veleno sventato da Sportiello (44' st Joao Mario ng).

NAINGGOLAN 6,5

Torna al gol, sfruttando un traversone teleguidato di D'Ambrosio. Poi continua a battagliare, sbagliando più di una volta, ma rimedia.

PERISIC 6,5

Si accende a intermittenza, alternando belle giocate ad errori da scuola calcio. Ma, dal dischetto, è glaciale (25' st Keita 6: un assist per Icardi).

ICARDI 5,5

Preferito a Lautaro Martinez ma non pervenuto come contro l'Atalanta. E con l'aggravante di altre due occasionissime fallite, in avvio e in chiusura, di testa e a porta vuota.

SPALLETTI 6

Missione compiuta, con Icardi in campo e Nainggolan e Perisic sugli scudi. Consolida il terzo posto, a +5 e +6 su Milan e Roma.

