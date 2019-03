Politano: «Convincerò il club a farmi restare»

ROMA - «Darò il massimo per farmi riscattare. Con la Lazio gara difficile, ma siamo pronti». A fine stagione l'Inter dovrà sborsare altri 20 milioni (dopo i 5 di prestito oneroso) per acquistarlo a titolo definitivo dal Sassuolo. Ma, a dispetto dei dubbi di Matteo Politano, un investimento che la famiglia Zhang ha già messo in preventivo, convinta dalle ottime prestazioni dell'azzurro. Il mio obiettivo è dare il massimo in queste ultime 10 partite, sia per riguadagnare la nazionale a giugno, sia per farmi riscattare dall'Inter a fine stagione- ha sottolineato l'ex Sassuolo a Sportmediaset-. Della sfida con la Lazio ne ho parlato con Immobile in nazionale, ci abbiamo scherzato su e lui proverà a segnarci. Servirà grande concentrazione e dovremo essere bravi a tenere palla». (A.Agn.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA