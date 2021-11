Poker Napoli a Varsavia: Spalletti primo

Massimo Sarti

Il Napoli vola anche in Europa League. Gli uomini di Spalletti vincono 1-4 a Varsavia sul Legia, bissando il successo di due settimane prima. Polacchi in vantaggio con Emreli nel primo tempo, ma ribaltati nella ripresa da due rigori trasformati da Zielinski e Mertens, nonché dalle reti di Lozano e Ounas. Partenopei primi nel gruppo C con 7 punti da soli, perché il Leicester non va oltre l'1-1 con lo Spartak Mosca. Al Vélodrome è 2-2 tra Marsiglia e Lazio.

Nel primo tempo, dopo l'utilizzo del Var, arrivano sia il rigore per il Marsiglia trasformato dall'ex napoletano (con Sarri) Milik, sia il pareggio di Felipe Anderson in pieno recupero. Immobile (160° gol in biancoceleste, superato Piola), a inizio ripresa, completa il sorpasso, ma non basta. Payet all'82' sigla il 2-2 definitivo. Nel gruppo E Galatasaray 8 punti, Lazio 5, Marsiglia 4, Lokomotiv Mosca 2.

In Conference League la Roma ha l'imperativo di riscattare l'incredibile 6-1 incassato all'andata dal Bodø/Glimt, ma non va oltre il 2-2 (stretto) all'Olimpico.

La prima frazione si conclude con i norvegesi in vantaggio, perché proprio sullo scoccare del 45' arriva il gran sinistro dal limite di Solbakken. Risponde El Shaarawy dopo 9' di ripresa con un destro a giro, ma il Bodø/Glimt si riporte avanti con un colpo di testa di Botheim. Il 2-2 è di Ibañez. Nel gruppo C norvegesi in testa con 8 punti, Roma a 7 e gli ucraini dello Zorya a 6.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA