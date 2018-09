Poker Arsenal Chelsea, a Sarri basta William

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Una goleada nella prima giornata a gironi di Europa League. Porta la firma del Siviglia, che rifila un 5-1 al malcapitato Standard Liegi (doppi Banega e Ben Yedder, a bersaglio pure Vazquez). Minimo sindacale per il Chelsea di Maurizio Sarri, che sbanca Salonicco col gol in avvio di William. Il Rapid Vienna mette a cuccia lo Spartak Mosca di Massimo Carrera con le reti di Timofeev e Murg. Il Villarreal è stoppato in casa dagli scozzesi Rangers: subito Bacca, pari Arfield, Moreno riporta avanti gli spagnoli, agguantati da Lafferty.In serata l'altra sfida nel girone del Milan è finita in parità e senza reti: Olympiacos-Real Betis 0-0. Poker dell'Arsenal (4-2) al Vorskla Poltava: doppio Aubameyang, Welbeck e Ozil, nel finale le due reti degli ucraini.