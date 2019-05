Pogba a Torino e la Juve ci riprova

Timothy Ormezzano

TORINO - Preso Ramsey a parametro zero, la Juve sogna di fare altro shopping in Premier League. Il colpo onirico è sempre Pogba, ancora molto legato ai bianconeri. La sua presenza alla festa di addio di Barzagli - domenica notte alle OGR di Torino, con altri grandi ex come Buffon, Pirlo e Llorente ha riacceso la miccia di quella che sarebbe una bomba di mercato. Il «Polpo» si è fatto immortalare con alcuni tifosi juventini. Tra chi commenta le sue foto c'è anche chi chiede fatelo prima bere e poi firmare. Ora, per riportare Pogba all'ombra della Mole, più di una sbornia, serviranno almeno 120 milioni di euro, oltre a un superingaggio. Lo United ha rifiutato una maxiofferta del Real, ma l'agente Raiola potrebbe fare il gioco della Signora, forte di alcune contropartite tecniche gradite agli inglesi: Dybala, Alex Sandro e Cancelo, oggi operato al setto nasale.

Tutto si complicherebbe se sulla panchina bianconera dovesse sedersi un «nemico» di Pogba come Mourinho, il candidato per il dopo-Allegri proposto da Jorge Mendes. Difficilmente la vicenda si risolverà prima di una settimana. Al momento sono comunque in pole Simone Inzaghi e soprattutto Sarri, con Mihajlovic sullo sfondo. Secondo i tabloid inglesi Sarri potrebbe scambiare la panchina proprio con Allegri: il primo alla Juve, il secondo al Chelsea, anche se in testa per il Conte Max ci sono Bayern e Psg. «Lascio una squadra che continuerà a vincere», ha assicurato il tecnico livornese, ieri entrato nella Hall of Fame del calcio italiano.

«Ramsey mi ha chiesto del cambio del tecnico, ma per lui in fondo non cambia niente: anche Allegri sarebbe stato un nuovo allenatore», ha rivelato Szczesny, ex compagno del gallese ai tempi dell'Arsenal. «Gli ho detto: Aaron, se la Juve ti vuole allora devi venire qui. E lui lo ha fatto: vuol dire che mi ascolta sorride il portiere polacco -. Quando sta bene fisicamente, Ramsey è uno dei più forti centrocampisti in circolazione». Il sogno di vederlo giocare con Pogba non tramonta.

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA