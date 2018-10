Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Poetico, raffinatissimo, eppure facile. Finalmente torna a Milano Paul Klee con Alle origini dell'arte, al Mudec fino al 3 marzo.Una selezione di oltre cento opere offre una lettura diversa dell'artista: non solo linee, colori e figure tipiche delle sue opere astratte, ma anche lavori meno conosciuti al grande pubblico, come le incisioni grafiche giovanili in bianco e nero e le caricature, o la produzione con simboli e alfabeti. La mostra, accompagnata anche da manufatti etnografici della collezione del Museo delle Culture, pone l'attenzione sulla continua ricerca dell'artista dell'origine del gesto creativo e dell'arte primitiva. Tra le opere esposte - che provengono da musei e collezioni private europee e dal Zentrum Paul Klee di Berna - anche alcune mai viste prima in Italia, come Roccia artificiale e Artista nomade-Manifesto. «È una mostra complessa», ha spiegato Raffaella Resch, curatrice della mostra insieme a Michele Dantini «frutto di un grande lavoro scientifico con cui abbiamo voluto presentare il più strutturale e completo studio su un tema inedito» cioè «il primitivismo dell'artista» in cui emerge «la costante ricerca tecnica di Klee». (G.Pos.)