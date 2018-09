Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Poetica, lieve, sognante. Sarah Moon, fotografa di moda fracnese tra le più apprezzate (ha lavorato con griffe che vanno da Max Mara ad Armani) sarà protagonista di due mostre. Da oggi alla Galleria Sozzani in corso Como 10 (ore 18) e da domani all'Armani Silos.In corso Como la rassegna (Time at Work) ospita 90 opere un documentario e da un cortometraggio sul percorso dell'artista dal 1995 al 2018: «È la storia del tempo che passa, e cancella. È la storia di queste fotografie prima che scompaiano. È il tempo al lavoro», ha spiegato l'artista.Al Silos, curata da Sarah Moon stessa From one season to another affianca le immagini di moda alla sua produzione meno conosciuta di fiori, animali, ed edifici industriali. E per la prima volta esposte le foto ispirate alla danza di Oscar Schlemmer risalenti alla fine degli anni 90. Immagini evanescenti che sembrano venire da un'altra galassia.Di lei Armani ha detto: «Stile ed eleganza senza tempo: questo è ciò che mi affascina del lavoro di Sarah. Siamo spiriti affini e ho avuto il piacere di lavorare con lei, scoprendo una reciproca propensione per la semplicità come lingua forte e potente».(P.Pas.)