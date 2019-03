Poesia, stupore, valore dell'amicizia. Sono i temi di Una storia sottosopra, il nuovo appuntamento della rassegna teatrale per l'infanzia Teatro Piccolissimo... e non solo domenica allo Spazio Teatro 89. Prodotto e rappresentato dalla compagnia La Baracca Testoni Ragazzi (foto), racconta di due personaggi che osservano la vita da due diversi punti di vista. Ognuno ha le sue certezze un solo elemento in comune: un gatto rosso che abita entrambi i piani. Sarà la fuga del loro amico a quattro zampe a farli finalmente conoscere (ore 11, 8 euro). Stefano de Luca trasforma la Scatola Magica del Teatro Strehler in uno spazio incantato, dove ambienta una sua originale rilettura di alcune tra le fiabe più conosciute e amate dai bambini. Fino a domenica l'appuntamento è con Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll, una produzione Piccolo Teatro per i giovanissimi (a partire da 5 anni, ore 11).

Sempre domenica al Teatro Munari Storie in soffitta, ovvero fiabe pronte a uscire dal diario di un nonno che due bimbi ritrovano in una vecchia soffitta. Spettacolo scritto da Alessandro Accettella e Roberto Piumini ( età 3-6 anni, ore 16,30).

