Poche vendite gli sconti fanno flop

Saldi, mezzo flop. Il primo weekend è andata male per il commercio a Milano. Le classiche strade dello shopping erano (quasi) deserte, complice anche la calura che non invogliava a camminare. Meglio un tuffo in piscina o la fuga dalla città. Desolati anche i marciapiedi dalla zona Duomo a corso Buenos Aires, arteria che tradizionalmente riesce a spuntarla. Pochissime code perfino nel quadrilatero della moda, dove non c'era la consueta ressa per entrare negli store delle griffe. Insomma, ovunque, pochi pacchetti e negozi semivuoti. E molti negozi in periferia, da Prato Centenario a Lorenteggio, hanno preferito abbassare la saracinesca. In zona Duomo i commercianti si sono invece lamentati degli eventi del weekend, che avrebbero scoraggiato le persone a passeggiare lungo corso Vittorio Emanuele in cerca di buoni affari. Si attende il prossimo fine settimana per fare un bilancio. (S.Rom.)

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA