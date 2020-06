Pm trovata morta nel suo appartamento mistero a Lecco

Da venerdì non rispondeva più al telefono, un comportamento insolito per un magistrato preciso e di grande talento come Laura Siani. Così, lunedì sera, un collega è andato a suonare alla porta del suo appartamento al primo piano di una palazzina nel centro di Lecco, non distante dal municipio.

La 44enne pubblico ministero era lì, senza vita. L'ipotesi prevalente è che si sia tolta la vita ma non sono stati resi noti i particolari. Siani era nata a Sesto San Giovanni, figlia del celebre compositore Dino scomparso nel 2017 e noto al grande pubblico per diverse trasmissioni nazionali tra cui Domenica In. Siani da pochi mesi lavorava alla procura di Lecco dopo aver trascorso due anni alla Direzione investigativa antimafia di Palermo. Prima ancora era stata a Lodi, dove aveva coordinato l'indagine sugli appalti per le piscine comunali che aveva portato all'arresto dell'allora sindaco Simone Uggetti per turbativa d'asta. Uggetti, dopo una condanna nel 2018 a 10 mesi in primo grado, è ora in attesa di giudizio. In questo periodo la magistrata stava lavorando all'inchiesta sul crollo del ponte di Annone Brianza e in nei prossimi giorni avrebbe dovuto discutere del procedimento con i colleghi.(S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 05:01

