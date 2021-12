Plusvalenze, acquisite mail tra dirigenti

Massimo Sarti

Settima sinfonia consecutiva per l'Inter, che a San Siro ha la meglio 1-0 su un Torino ostico, ma che fuori casa proprio non riesce a fare punti. Ai nerazzurri basta un gol di Dumfries (il terzo nelle ultime quattro giornate) al 30' per conquistare altri tre punti: rete in contropiede su assist di Dzeko e velo (volontario?) di Brozovic.

Una rete che rafforza il titolo di campione d'inverno già in tasca con un turno d'anticipo rispetto alla fine di un girone d'andata che la squadra di Simone Inzaghi chiude a 46 punti e a 49 gol fatti. Il successo con i granata è anche il coronamento di un 2021 stratosferico per l'Inter, campione d'Italia nella versione Antonio Conte e lanciatissimo verso il bis con il tecnico di Piacenza.

Nell'anno solare è un'Inter in campionato da 104 punti e 104 reti all'attivo (Beneamata a bersaglio da 38 sfide consecutive in A) in 43 incontri. Tra le tante altre cifre che potremmo citare, notiamo che Conte e Inzaghi nel 2021 hanno tenuto la stessa, altissima media punti, 2,42 a gara.

Simone Inzaghi si toglie un piccolo sassolino dalla scarpa: «Abbiamo avuto sempre un pensiero forte alla Champions, a costo di perdere qualche punto in campionato. Ma io sono sempre rimasto sereno e i ragazzi sono stati meravigliosi a colmare il gap in un mese e mezzo. Ora fa comodo a tutti dire che l'Inter è una corazzata, ma a fine luglio i giudizi non erano questi. Per noi deve essere uno stimolo a continuare così. Il Torino? Potevamo fare il secondo gol, soprattutto nel primo tempo, ma abbiamo comunque fatto una partita importante contro una squadra difficile da affrontare».

«Lo zampino di Inzaghi ci dà quell'imprevedibilità che nella scorsa stagione magari ci mancava un po'. Andiamo in campo, ci divertiamo e facciamo divertire il pubblico. Ma la cosa più importante è che vinciamo». Così Alessandro Bastoni, ancora una volta uno dei migliori. «Acquisizione di documenti per le plusvalenze? Abbiamo emesso un comunicato che è chiaro, esplicito. Ribadisco che c'è massima collaborazione. L'Inter ha agito sempre in modo corretto, c'è serenità e collaborazione assolutamente». Lo dice l'ad nerazzurro Beppe Marotta.

