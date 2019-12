Pjanic e Matuidi preziosi, Rabiot chi? Uno svogliato

BUFFON 6

Nel giorno in cui agguanta Maldini come recordman di presenze in A, festeggia con una vittoria. Non colpevole su Caprari.

DANILO 6

Ha un'eccellente capacità di mettersi sempre nella posizione ideale. Sveglio.

DEMIRAL 6

Inizia con un errore che potrebbe costargli caro. Cresce alla distanza. Fisicità straripante ma ancora troppo irruento.

BONUCCI 6,5

Comanda la difesa come se avesse un joystick. Non sbaglia nulla e si cimenta anche in un paio di lanci lunghi dei suoi. Il condottiero bianconero fa navigare tutti in acque tranquille.

ALEX SANDRO 6

Con la Juventus in totale controllo, confeziona un pasticcio clamoroso che vale il pareggio di Caprari. Si fa perdonare con due assist d'autore (37' st De Sciglio: ng).

RABIOT 5,5

Gigioneggia per il campo non riuscendo mai a cambiare ritmo alla sua cadenza in salsa francese. Può e deve fare di più.

PJANIC 6,5

Punto di riferimento costante per tutti i compagni. Si destreggia con una semplicità disarmante. Geometra con una tecnica superiore alla media.

MATUIDI 6,5

Corre come non ci fosse un domani. Non si risparmia mai e, quando può, dà anche il suo contributo in fase offensiva. Potrebbe diventare il nuovo testimonial delle pile Duracell.

DYBALA 7

La forza scorre forte in lui. Quando ha la palla tra i piedi, accade sempre qualcosa di magico. Realizza un gol capolavoro, l'ennesima perla di un artista del calcio. Skywalker (31' st Douglas Costa 6: porta freschezza).

HIGUAIN 6

Costretto a fare il lavoro sporco, si cala perfettamente nel ruolo. Quando ha la palla buona per far male, la spreca malamente. Alunno modello ma la sostituzione non la prende benissimo (24' st Ramsey 6: mette minuti nelle gambe).

CRISTIANO RONALDO 7

Subito scintille con Murillo, l'uomo del famoso rosso spettinato ai tempi del Valencia. Alla sua prima a Marassi va in cielo e segna la sua decima rete in campionato. Eterno.

SARRI 6,5

Accontenta il popolo bianconero varando il tridente delle meraviglie e il risultato conferma la bontà della scelta. Juve ancora prima, almeno fino a sabato.

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA