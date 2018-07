Pjaca, è duello Viola-Samp Cavani, nessun ritorno al Napoli

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Marko Pjaca sembra allontanarsi dalla Fiorentina. Il club viola ha da tempo ottenuto l'assenso al trasferimento dell'attaccante croato, ma manca l'accordo con la Juventus, che vorrebbe inserire il prestito con obbligo di riscatto a 23 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla Fiorentina, che tra l'altro vorrebbe il diritto di riscatto. Su Pjaca c'è forte anche la Sampdoria, che ha ufficializzato il portiere Rafael Cabral (svincolato dal Napoli) ed è vicinissima al romanista Gregoire Defrel, in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. Il francese non è partito per la tournée giallorossa negli Usa.L'altra squadra della Capitale, la Lazio, ha disputato un'amichevole ad Auronzo di Cadore battendo 14-0 la Top11 Radio 103. Da segnalare i primo gol stagionali di Ciro Immobile (doppietta) e una rete del nuovo acquisto Valon Berisha. «Speriamo Milinkovic-Savic possa restare», ha detto Lucas Leiva a proposito del centrocampista serbo, sempre al centro di altisonanti voci. Di mercato ha parlato anche, a Kiss Kiss e Sky, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: «Che torni Cavani è impossibile. Non abbiamo chiuso per Arias, ma è nella nostra lista con altri 5 che stiamo valutando. Rodrigo? È un bel profilo, ma dobbiamo lasciare tempo ad Ancelotti di visionare il reparto offensivo al completo. Bisognerà aspettare sino al 7-8 agosto».