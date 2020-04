Più tamponi, risalgono i positivi

Paola Pastorini

Non flette ma si stabilizza il coronavirus in Lombardia. E la virata verso l'alto di alcune voci è peraltro dovuta ai tamponi effettuati, raddoppiati rispetto al giorno precedente. Unica eccezione la Città metropolitana di Milano, con i dati in crescita ma con un allentamento della pressione sui pronto soccorso e ricoveri. «Siamo nel rispetto di quella linea di continuità, nel senso che non esiste più un incremento, siamo in piano», sottolinea il presidente Attilio Fontana.

I numeri dicono che a ieri sono 44.773 le persone positive al coronavirus, in aumento di 1.565 unità rispetto a martedì. Lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 11.927, in crescita di 44 unità, e quelli in terapia intensiva 1.342, in aumento di 18 persone. I dimessi sono 23.911, di cui 11.415 con un passaggio in ospedale e 12.496 senza passaggi. I morti sono stati 394, mentre sono in frenata i ricoveri. In totale sono stati eseguiti 121.449 tamponi, quasi raddoppiati come ha specificato l'assessore Gallera. Il caso è la provincia di Milano con i positivi sono 9522, (+611) mentre martedì erano stati 235 e lunedì 347. A Milano città i positivi sono 3815, con una crescita di 159, mentre martedì erano stati 96. Ma Gallera rincuora anche in questo caso: «Abbiamo ormai evidenza che anche nella città di Milano, dove i dati sembrano essere in controtendenza, che c'è una diminuzione netta della pressione sui pronto soccorso e sui presidi ospedalieri».

Intanto, sette sindaci di centrosinistra scrivono alla Regione via social chiedendo conto di alcune questioni. Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano e Varese vogliono sapere dal presidente a Fontana quando saranno disponibili i dispositivi di protezione, a partire dalle mascherine, per personale sanitario e gli ospiti delle Rsa. E ancora i tamponi per i sintomatici e, qualora questi siano positivi, i loro familiari e i contatti recenti e perché non parta la sperimentazione dei test sierologici. «Solo bieca speculazione politica», secondo Fontana.

