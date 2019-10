Più di un'ora sotto i ferri, ma senza anestesia: è stata addormentata con l'ipnosi. Protagonista una donna di 82 anni, operata al Niguarda per la sostituzione di una valvola aortica. Un intervento che normalmente richiede sedazione, pratica sconsigliata nella paziente a causa di uno stato di sofferenza polmonare cronica unita a una particolare conformazione anatomica del collo che in caso di complicanze avrebbe reso difficile l'intubazione. Così l'équipe ha deciso di addormentarla con l'ipnosi. Ed è stato un successo: mentre i chirurghi raggiungevano la valvola aortica con micro sondini inseriti dall'arteria femorale e guidati attraverso i vasi sanguigni, l'anziana - come lei stessa ha raccontato al risveglio - sognava di essere di nuovo bambina e di correre nei prati insieme alla capretta sua compagna d'infanzia. «Ho sentito anche profumo di limoni selvatici».

L'ipnotista è Sandra Nonini, specialista dell'Anestesia diretta da Maria Pia Gagliardone. «Ho fatto concentrare la paziente su un punto - spiega - e l'ho portata a lavorare sulla respirazione. Quindi l'ho portata a immaginare di trovarsi nel suo luogo sicuro. In questo stato di trance, che è ben diverso dal sonno, abbiamo potuto completare l'intervento».

