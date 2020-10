Più di mille casi in Lombardia, a Milano +236

In Lombardia i nuovi casi schizzano di nuovo sopra i mille. Dopo la tregua dell'inizio settimana, dovuta al ritardo nel processare i tamponi del weekend, ieri il numero dei nuovi contagi ha subito un nuovo balzo in avanti. Che preoccupa. In 24 ore In Lombardia i nuovi casi sono stati 1080 (certificati da 17.186 tamponi): il giorno precedente erano stati 696, con 13.934 tamponi: la percentuale dei positivi in rapporto ai test effettuati sale dal 4,3% al 4,9%. Le vittime in 24 ore sono sei. Allarmante il dato dei ricoveri: 83 in più in un giorno, 12 in più nelle terapie intensive, dove adesso i letti occupati sono 62: la soglia di allerta è 150. I guariti sono 197 in 24 ore.

La situazione peggiora anche a Milano: dei 440 nuovi casi di coronavirus certificati in provincia (il giorno prima erano stati 363), 236 sono nel capoluogo: l'aumento rispetto a lunedì è di 50 unità. Aumenta la pressione sugli ospedali cittadini. Al Niguarda sono 50 i malati ricoverati con Covid, di cui 8 in terapia intensiva, mentre al Policlinico sono 25 non sono in condizioni gravi, e 8 in terapia intensiva, su un totale di 14 posti letto disponibili. Ancora vuote invece le terapie intensive degli ospedali del Gruppo San Donato, dove sono ricoverati una ventina di malati Covid.

I numeri preoccupano i medici. Ieri 600 operatori sanitari lombardi hanno firmato una lettera da inviare alle istituzioni per manifestare i propri timori per la seconda ondata di Covid. «Rischiamo che l'intero sistema venga messo ancora una volta sotto stress estremo».(G.Obe.)

