Più di 5000 ex voto rubati ritornano all'Arcidiocesi

Oltre cinquemila dipinti ex voto rubati tra il 1960 e il 1970 in luoghi di culto in Italia e all'estero sono stati riconsegnati ieri dai carabinieri all'arcidiocesi di Milano.

Il recupero delle opere, che risalgono a un periodo compreso tra il XV e il XX secolo, è il risultato di un'indagine dei carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale iniziata nel settembre 2015 a seguito di una mostra a Milano in cui erano esposti diversi ex voto ritenuti di proveninza illecita. Nel giugno 2016 è arrivato il sequestro, 594 opere sono risultate di provenienza messicana e sono state restituite dal ministro per i Beni e le attività culturali alla segretaria di Cultura del Messico, Alejandra Frausto Guerrero. Tutti gli altri sono stati rubati in luoghi di culto sparsi in undici regioni.

In particolare, molti provengono dal Santuario della Madonna dell'Arco di Sant'Anastasia (Napoli) e dal santuario Madonna della Civita a Itri (Latina). Erano quasi tutti custoditi in due musei a Bergamo e Verbania dove erano arrivati grazie alla donazione di Eugenio Cefis, ex presidente dell'Eni e della Montedison. Un grande collezionista morto nel 2004, ben prima che la procura potesse contestargli qualcosa.(S.Gar.)

