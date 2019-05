Più dedito alla magia che alla politica, Prospero, duca di Milano, viene spodestato dal fratello Antonio. In fuga con la figlia Miranda, trova riparo su un'isola deserta, o quasi: i suoi unici abitanti sono lo spiritello Ariel e il mostro Calibano. È qui che Prospero allestisce la vendetta. Grazie alle sue arti magiche fa naufragare sulla sua isola il fratello, con cui alla fine comunque si ricongiungerà.

Misteriosa, perturbante favola shakespeariana di colpa, tradimento e perdono, di incantesimi e vanità, potere e sapere, La tempesta va in scena da domani allo Strehler nell'edizione diretta da Roberto Andò per il teatro Biondo di Palermo. «È l'opera della rigenerazione, dove il naufrago, il disperso, l'usurpato ritrovano il filo interrotto delle loro esistenze dice il regista Se c'è una ragione per cui ancora oggi questa commedia ci parla, è nell'idea, per nulla semplice o banale, che l'essere umano sia destinato a convivere con la tempesta, e che dopo ogni tempesta debba fare chiarezza dentro di sé». Nei panni di Prospero, un grande Renato Carpentieri. (O.Bat.)

riproduzione riservata ®

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA