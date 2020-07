«Più bici sui Navigli» Il centrodestra contro Municipio 1

Più spazio alle bici nella Cerchia dei Navigli e piovono le critiche. Ha scatenato le proteste del centrodestra un ordine del giorno presentato al Municipio 1 dal consigliere del Pd Mattia Abdu, che punta a rivedere la mobilità della cerchia interna dei Navigli con più spazio alla ciclabilità. Il documento propone la «realizzazione di un itinerario riservato al trasporto pubblico, taxi, moto e biciclette, per le biciclette modello bike lane, in entrambe le direzioni ai lati della carreggiata», la «tracciatura di corsia ciclabile» ai lati di alcune vie. Oltre a questo le modifiche tenderebbero a «fluidificare il traffico privato e razionalizzare il sistema dei parcheggi su strada». Le reazioni del centrodestra non si sono fatte attendere. Per Forza Italia «l'idea produrrà ancora una volta più congestione del traffico, più inquinamento e priverà il centro dell'unica arteria stradale idonea a fluidificare il traffico».

Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 05:01

