Pittore, ma anche poeta: Kasa dei Libri con la mostra Le parole di Emilio Isgrò, celebra l'autore dei quadri con le celebri cancellature, ospitati nei più importanti musei d'arte contemporanea del mondo. Prendere un testo e passare una densa striscia di pittura sulle frasi, lasciando solo gli spazi bianchi e qualche parola qua e là: ecco la tecnica del pittore. Ma prima ancora che artista, appunto, Emilio Isgrò nasce come poeta e scrittore: quindi la Kasa dei Libri di Andrea Kerbaker è uno spazio perfetto per «chi condivide l'amore per il libro e la parola», spiegano gli organizzatori. «Credo che se non si conosce la mia opera letteraria, non si può neppure capire il resto», ha raccontato Isgrò a Kerbaker durante una conversazione a proposito della mostra. «Infatti, io avevo un'idea di letteratura tale che a un certo punto per rimediare a quelli che io ritenevo i limiti delle mie ricerche letterarie ho trovato nel visivo una sponda. Da qui è nata la mia esperienza di poeta visivo, di artista concettuale, ma senza perdere mai di vista la scrittura propriamente detta». Il risultato è una esposizione molto varia e movimentata, con contributi che spaziano dalla poesia alla narrativa fino al teatro, senza dimenticare incursioni nel mondo dell'arte.

Fino al 18 giugno. Largo De Benedetti, 4.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 05:01

