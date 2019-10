PittaRosso Pink Parade, la marcia in rosa

Si cammina per la causa rosa. Si cammina per le donne. Domenica torna la PittaRosso Pink Parade (sesta edizione), la marcia che allo slogan Pink is good mette in pista la voglia delle donne di stare insieme per lottare contro i tumori femminili all'utero, ovaio e seno. Sono 5 i chilometri da affrontare al passo con partenza da piazza Castello (ore 10.30) e passeggiata fino a piazza Scala e ritorno, madrina Cristina De Pin. La camminata vuole sensibilizzare alla prevenzione e raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Veronesi contro i tumori femminili. Nel 2018 la PittaRosso Pink Parade ha raccolto 956 mila euro interamente devoluti alla Fondazione per la ricerca scientifica: «Quest'anno penso riusciremo a fare persino meglio, grazie all'impegno dei nostri punti vendita nella raccolta fondi per ottobre», assicura il ceo PittaRosso Marcello Pace. Già sabato sarà allestito in piazza del Cannone il Villaggio con gli stand dei testimonial, da Lancia a Reebok, a WakeUp cosmetici (pittarossopinkparade.it).

Tante le iniziative collaterali di screening. Per esempio, Élite Odontoiatrica in Foro Bonaparte per i tumori del cavo orale; o Cdi con camper tra Cadorna e piazza Cannone da oggi a domenica per controlli al seno.(P.Pas.)

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA