Piste ciclabili, alberi e stop sosta selvaggia

Basta sosta selvaggia, sì a più verde, a corsie dedicate alla ciclabilità e ai pedoni, più sicurezza agli incroci, l'eliminazione del degrado ma anche più spazi regolari per le auto dei residenti. Dopo due anni ieri è partito il restyling di corso Sempione. L'investimento è di 4 milioni di euro provenienti dai fondi europei Pon Metro. Si comincia dall'incrocio tra via Melzi d'Eril con via Canova e si arriva fino all'incrocio tra via Emanuele Filiberto con via Biondi.

Due le tranche dei lavori. La prima parte, che durerà fino a maggio, riguarda la segnaletica e i piccoli interventi strutturali per tracciare stalli di sosta nella carreggiata lungo i due parterre e realizzare i dissuasori per tutelare le alberature e le panchine, e quindi mantenere il decoro. La seconda parte, che concerne i lavori strutturali, finirà la primavera dell'anno prossimo.

Il progetto, presentato ai cittadini nel 2019, prevede lo sviluppo del verde e di corsie dedicate alla ciclabilità e ai pedoni, più sicurezza agli incroci, l'eliminazione del degrado e della sosta selvaggia e posti auto per i residenti. Il corso sarà un viale alberato a due corsie per i veicoli per senso di marcia, come già oggi in viale Certosa, con un controviale per ogni direzione e due parterre verdi alberati dentro cui staranno una corsia pedonale e una ciclabile da due metri di larghezza. Saranno riordinate le aree libere e verdi, oggi spesso utilizzate per la sosta selvaggia. La riqualificazione consentirà di ridisegnare gli spazi della sosta regolare destinata soprattutto ai residenti, con la creazione di circa 270 nuovi posti che si aggiungono ai 700 regolari esistenti.

«Il corso è uno dei principali accessi a Milano e ha un forte impatto non solo sul quartiere ma su tutta la città», spiega l'assessore alla Mobilità e Lavori Marco Granelli. «La sosta irregolare genera degrado. Con questo progetto i cittadini avranno a disposizione una strada a quattro corsie ma anche nuove aree verdi e il collegamento con itinerari ciclabili per collegare l'Arco della Pace, piazza Firenze, Cascina Merlata e il distretto Mind».

