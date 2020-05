Piscine, da lunedì riaprono le prime 5 strutture

Addio vasche affollate, chiacchierate negli spogliatoi o intorno agli attrezzi degli allenamenti. Milanesi e lombardi potranno ritornare a fare attività fisica nelle piscine e nelle palestre da lunedì prossimo (in ritardo di una settimana rispetto le altre regioni).

Le strutture riapriranno dopo tre mesi di lockdown, ma con regole anti-Covid: distanza e protezione sono le parole chiave. Le prime piscine a riprendere, per permettere a bambini e adulti di fare un tuffo, saranno cinque: Saini (foto), Procida, Cozzi, Murat e Carella Cantù. Via via tutte le altre. Milanosport sta ancora ragionando sugli orari, che potranno essere allungati fino le 23 così da poter diluire l'afflusso. Slitta, invece, per lavori di manutenzione e adeguamento, la riapertura del Lido. Gli accessi saranno ovunque contingentati; sarà misurata la temperatura corporea e sarà necessario prenotare online per controllare le fasce orarie con meno gente; obbligo della mascherina che non va indossata durante l'attività fisica; il nuoto libero sarà limitato a un paio di ore, per dare a tutti la possibilità di entrare in vasca; spunteranno anche gel disinfettanti e i nominativi delle persone entrate saranno conservati per 14 giorni. Altra novità: i corsi sportivi resteranno aperti anche ad agosto. (S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 05:01

