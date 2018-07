Pirlo vice di Mancini in Nazionale, ma la Figc verifica la compatibiltà del suo incarico in tv

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Andrea Pirlo vice di Roberto Mancini in Nazionale. Il ct applaude: «Buona soluzione: è un campione del mondo, potrà fare esperienza e per noi sarà importante». Già, ma prima però bisognerà verificare la compatibilità di questa carica con il ruolo di opinionista di Sky che il 39enne ha assunto da pochi giorni.Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, si è preso qualche giorno per effettuare le verifiche del caso: nel caso non venisse rivelata alcuna incompatibilità, Pirlo entrerebbe ufficialmente a far parte dello staff di Roberto Mancini. Che su Balotelli dice: «È una punta centrale con tutte le qualità, velocità, tiro e forza, a 28 anni è nel pieno della maturità e spero sia diventato grande dimostrando quello che è il su ruolo».(M.Sub.)