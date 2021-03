Pirlo s'inventa i fab four la Juve a 4 punte convince

Timothy Ormezzano

L'esperimento è riuscito. E adesso Pirlo medita di confermare la nuova formula della Juve a trazione anteriore. Avanti con i Fab Four. La scelta di schierare per la prima volta nell'undici titolare ben quattro elementi offensivi come Chiesa, Kulusevski, Morata e Ronaldo ha subito pagato. I bianconeri hanno approcciato la partita di Cagliari al meglio, diversamente da tante altre volte in cui erano andati sotto. E in cassa sono entrati tre gol made in CR7 e tre punti pesanti per continuare a sognare una rimonta-scudetto sempre più complicata. La Juve d'attacco va all'attacco dell'Inter capolista, sfruttando le doti dei suoi giocatori più tecnici. L'assetto verrà probabilmente confermato domenica contro il Benevento, quando i bianconeri dovranno fare ancora a meno di diversi elementi compresi Alex Sandro (forse) e lo squalificato Cuadrado, ma potrebbe essere ritoccato contro avversari più quotati. La formazione a quattro punte (due attaccanti puri e due esterni offensivi) può vagamente ricordare per peso offensivo la creatura di Allegri formato 4-2-3-1, con il trio Cuadrado-Dybala-Mandzukic alle spalle di Higuain. Di fatto, Pirlo sta cercando di mettere Ronaldo nelle condizioni migliori per rendere ancora di più sotto porta.

A proposito di CR7, del suo futuro non c'è ancora certezza. L'unica cosa sicura è che la telenovela andrà avanti a lungo. Dopo la tripletta al Cagliari, l'attaccante ha rassicurato i tifosi bianconeri: Questa storia è lontana dall'essere finita. C'è ancora tanto da vincere con la Juve e il Portogallo!. Di qui a chiudere la questione, però, ce ne passa. Specie se Zidane dà fiato alle trombe che vogliono Cristiano di nuovo alla Casa Blanca: Un suo ritorno al Real? Sì, può essere, ma ora è un giocatore della Juve e dobbiamo rispettarlo. Vediamo quale sarà il futuro. Detto anche anche il futuro di Zidane a Madrid è ancora tutto da decifrare, Ronaldo ha ancora un anno di contratto con Madama: nei prossimi mesi le parti dovranno pesare con attenzione progetti, ambizioni e finanze.

