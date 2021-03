Pirlo, la sosta per svuotare l'infermeria

Timothy Ormezzano

L'emergenza ha preso la residenza alla Continassa. Ma la sosta per le nazionali può dare una grande mano ai bianconeri a sfollare se non addirittura a svuotare l'infermeria. Per dire, se Juventus-Napoli fosse stata recuperata oggi, come da piani iniziali, Pirlo avrebbe avuto appena quattordici giocatori di movimento e le scelte ridotte all'osso.

La Juve avrebbe certamente vinto la gara degli indisponibili, con sette assenze (sei infortunati più lo squalificato Cuadrado) contro le quattro degli azzurri (Ghoulam, Rrahmani, Petagna e lo squalificato Di Lorenzo).

Ma l'ulteriore slittamento di 21 giorni del big match, ricalendarizzato per il 7 aprile grazie al comune accordo tra i due club che ha fatto infuriare la Roma prossima avversaria del Napoli, permetterà a Pirlo di recuperare alcune pedine molto importanti. Su tutte Dybala, assente da più di due mesi. «Speriamo di riavere Paulo subito dopo la sosta ha recentemente detto Pirlo -. La sua è stata un'assenza molto importante». Il numero 10 si prepara ad aumentare i carichi. La tabella di marcia, ginocchio permettendo, prevede un suo impiego per uno spezzone nel derby del 3 aprile in casa del Toro per poi trovare più spazio proprio contro il Napoli. «Non vedo l'ora di tornare», è l'ultimo post di Dybala, che vuole essere una sorta di nuovo acquisto per il rush finale della stagione più difficile da quando è bianconero.

La sua lunga degenza complica ulteriormente il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022. Tutto passa dal rendimento in campo: di fatto, Dybala ad aprile si giocherà il futuro.

Dopo la sosta Pirlo riavrà anche Ramsey, reduce dall'ennesimo guaio muscolare. Per il gallese la decisione sarebbe già stata presa: il maxi-ingaggio da 7 milioni annui spinge la Signora verso il divorzio. Rientro ai primi di aprile anche per Demiral, che sta smaltendo una lesione al retto femorale.

Per la sfida di domenica sera contro il Benevento la Juve dovrebbe recuperare soltanto Buffon, che ha quasi smaltito la lombalgia. In dubbio Bentancur e Alex Sandro: l'uruguaiano, fuori da 13 giorni, attende un tampone negativo, mentre il brasiliano non ha riportato lesioni muscolari ma dovrebbe essere tenuto precauzionalmente a riposo. Di fatto, anche loro hanno già messo nel mirino il derby e soprattutto il big match contro il Napoli.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA