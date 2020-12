Pirlo ha trovato il muro in difesa con De Ligt chiusa la porta della Juve

Timothy Ormezzano

Il sigillante bianconero si chiama De Ligt. La migliore difesa del campionato (alla pari di quella del Verona) ha visto diminuire ulteriormente gli spifferi da quando l'olandese è tornato in trincea. Le statistiche dicono infatti che nelle ultime sei uscite, con il numero 4 in campo, la Juve ha incassato appena tre gol contro i nove presi nelle prime nove gare. Calcolatrice alla mano, i bianconeri sono dunque scesi da 1 a 0,5 gol subiti in media a partita.

De Ligt ha chiuso la porta e si è ripreso la scena. Il tutto a un anno esatto di distanza da quando si trovava al centro di tante (ingenerose) critiche per le sue prestazioni giudicate non all'altezza della sua maxivalutazione da 85 milioni. Con lui in campo Pirlo non ha trovato soltanto chili, centimetri, agonismo e piedi buoni, ma anche un discreto carico di personalità ed esperienza internazionale, a dispetto dei 21 anni del ragazzo. L'ex capitano dell'Ajax ha tutto per indossare la fascia bianconera, in un futuro non troppo lontano. Ha imparato alla svelta l'italiano e anche i trucchi del mestiere da due marpioni come Chiellini e Bonucci. «Aver recuperato De Ligt per noi è molto importante. Ci permette di essere più aggressivi e di tenere la squadra corta. Si fa sentire, nonostante la giovane età. È un capitano già a 20 anni», l'endorsement di Pirlo. Che con Matthijs è riuscito ad alzare la linea difensiva e dunque a serrare i ranghi della squadra.

Gli infortuni di Chiellini e Demiral costringono l'olandese a stringere i denti. Niente turnover. De Ligt farà di nuovo coppia con Bonucci domenica (ore 18) in casa del Genoa. Sugli esterni, dopo la panchina di Barcellona, dovrebbero tornare Kulusevski e Chiesa. A centrocampo probabile conferma per Arthur con uno tra Rabiot, McKennie e Bentancur. A meno di uno sconto last minute della squalifica di Morata (la Juve attende l'esito del ricorso), davanti ci saranno Cristiano Ronaldo e Dybala.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA