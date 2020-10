Pirlo e il sogno tiki taka: «Guardiola l'esempio»

Timothy Ormezzano

Sognando Guardiola. Il Maestro, al secolo Andrea Pirlo, ha scelto il suo professore. Lo aveva detto a luglio, quando doveva allenare l'Under 23 bianconera. Lo ribadisce adesso che è al timone della Juventus: «Pep è un esempio per tutti. Per un allenatore giovane che vuole offrire un calcio propositivo credo sia il modello da seguire». Non l'unico, comunque: «Ho avuto grandi tecnici prosegue Pirlo intervistato da Uefa.com -: da Lucescu a Lippi, da Ancelotti a Conte, fino ad Allegri. Cercherò di prendere qualcosa da ognuno. Il mister bresciano affronta quindi quello stress che si sente più in panchina che in campo, dove decidevo io cosa fare con la palla: adesso è tutto un po' più difficile». Pirlo predica «un calcio offensivo, al Bernabeu o altrove dobbiamo sempre imporci». Poi, a proposito di Champions: «Servono massima attenzione ed entusiasmo, non si può sbagliare. Marzo è il periodo più difficile, è importante avere un po' di fortuna al sorteggio e che la squadra sia al meglio». A partire da quel collezionista di Champions che è Ronaldo: «E' un simbolo del calcio mondiale. A 35 anni lavora con la passione di un ragazzino, Cristiano è un esempio per tutti».

Da ieri Pirlo ha definitivamente recuperato Bernardeschi, tornato a lavorare a tempo pieno in gruppo 40 giorni dopo la lesione muscolare patita a Coverciano. Bisognerà attendere invece giovedì per rivedere alla Continassa anche Dybala, escluso da Bolivia-Argentina per una perdurante gastroenterite. La Joya ha qualche linea di febbre ma è risultato negativo al tampone. Ad ogni modo il suo esordio stagionale rischia di slittare ulteriormente. Sabato a Crotone l'attacco verrà probabilmente appaltato a Cristiano Ronaldo e Morata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 05:01

