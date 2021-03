Pirlo: «Calma Juve, nulla è perso» ma intanto CR7 non cinguetta più

Timothy Ormezzano

La calma (apparente) di Pirlo e i silenzi (rumorosi) di Cristiano Ronaldo. Se il tecnico pare imperturbabile, l'attaccante dà qualche segnale di cedimento. Alla Juve serve un tris di vittorie allo Stadium contro Spezia (questa sera), Lazio (sabato) e Porto (martedì prossimo). Per continuare a correre in Italia e in Europa. E per evitare un possibile fuga di CR7 a fine stagione. Pirlo punta al tricolore, anche a -10 dall'Inter capolista: «I nostri obiettivi non cambiano. Non guardiamo chi è sopra o sotto in classifica. Finché c'è spazio per recuperare, noi ci saremo con la testa». La Juve, a sentire il tecnico, non è sull'orlo di una crisi di nervi: «Mi sarei aspettato qualche punto in più, ma l'umore è buono. I ragazzi hanno entusiasmo. E questo mi fa stare sereno». Nessuna sfuriata, dopo il pari di Verona: «Semmai ho trasmesso tranquillità».

Chi ha perso un po' di serenità è Ronaldo, che a Oporto e al Bentegodi ha dato qualche segnale di insofferenza. Al passo falso di sabato non è seguito alcun suo intervento motivazionale sui social, come accade di solito. Silenzio/dissenso, si direbbe. In caso di uscita per il secondo anno consecutivo agli ottavi di Champions, il suo rapporto con la Signora potrebbe compromettersi. Alla finestra c'è l'Inter Miami di Beckham, a caccia di top player. Ma CR7 farà di tutto per riportare la Juve in auge e per rimandare la sua fuga in un calcio che conta poco rispetto a quello europeo.

Stasera Ronaldo ritroverà quello Spezia impallinato con una doppietta all'andata. Al suo fianco largo ancora a Kulusevski, con Chiesa e McKennie sugli esterni. L'unico rientro certo è quello di Danilo (squalifica scontata). Oggi test decisivi per Morata (citomegalovirus) e Fagioli (problemi intestinali). Sabato contro la Lazio potrebbero rivedersi Cuadrado, Bonucci e Chiellini, mentre Arthur e Dybala rischiano di saltare anche il Porto. Ieri è intanto emersa la positività al Covid di un componente del gruppo squadra (non calciatore), subito posto in isolamento.

