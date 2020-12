Pirlo brinda col Porto Ma c'è alta tensione tra Dybala e Agnelli

Timothy Ormezzano

La telenovela sta diventando un thriller ad alta tensione. L'estenuante trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 di Dybala è sfociata in un rovente botta e risposta.

Dopo il suo primo gol in campionato, domenica in casa del Genoa, l'argentino aveva smentito quei «contatti quotidiani» annunciati a suo tempo da Paratici, aggiungendo che il suo procuratore era «rimasto a Torino tanto tempo senza ricevere chiamate dalla Juve».

Il numero 10 aveva assicurato di amare la Signora e di non pretendere l'ingaggio esorbitante (passare dai 7 a circa 15 milioni annui) ventilato dai media. Ieri, alla premiazione del Golden Boy 2020, la replica del presidente Agnelli: «La notizia positiva è il gol su azione di Paulo. Il suo amore per la Juve è ricambiato. Vediamo in lui il capitano di domani». Ma c'è un ma: «Mi risulta che Dybala abbia già ricevuto una proposta contrattuale, che lo pone tra i venti giocatori più pagati in Europa. Aspettiamo serenamente una sua risposta, ma la cosa più importante è che risponda sul campo». Poi, la stoccata finale: «Vorremmo che Paulo diventasse uno dei primi cinque giocatori in Europa - conclude Agnelli -, lui ancora non lo è e lo sa». Non proprio un bello spot da parte di un club che dall'estate del 2019 prova a vendere la Joya. Urge un incontro chiarificatore, altrimenti il divorzio sarà inevitabile.

Intanto Pirlo brinda col Porto. Negli ottavi di Champions i bianconeri se la vedranno con la più debole delle seconde, il Porto dell'ex laziale Felipe Anderson. Juve mai battuta nei cinque precedenti, mentre Cristiano Ronaldo ha vinto uno solo dei sei incroci con i connazionali lusitani.

Guai comunque a sottovalutare l'impegno, come accadde l'anno scorso con il Lione: «In Champions tutte le squadre sono molto forti, lo dicevo già un anno fa - avverte Nedved -. Sarà importante essere in grande forma al momento giusto».

È il remake degli ottavi della primavera 2017, quando la squadra di Allegri vinse 2-0 al Do Dragao (tribuna punitiva per Bonucci) e 1-0 al ritorno allo Stadium. La Juve spera che la storia ripeta se stessa, visto che in quell'occasione raggiunse la finale di Champions League.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 05:01

