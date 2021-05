Pirlo: «Alziamo la Coppa, poi penseremo al resto»

Timothy Ormezzano

Tra la via Emilia e la Champions. La Juventus si gioca tutto nei circa 70 chilometri che separano la finale di Coppa Italia di questa sera (ore 21, diretta su RaiUno, arbitra Massa) a Reggio Emilia contro l'Atalanta e la trasferta di domenica in casa del Bologna. «Il nostro stato d'animo è cambiato notevolmente - ammette Chiellini -, il pareggio del Milan contro il Cagliari ci ha dato speranza. Ma adesso sotto con la Coppa Italia».

Poi, l'entrata a gamba tesa: «Vogliamo fermare la favola Atalanta, speriamo rimanga incompiuta ancora un anno». Anche Pirlo invita tutti a restare sul pezzo e ripetere la vittoria ottenuta sempre al Mapei Stadium a gennaio in Supercoppa contro il Napoli: «Pensiamo a vincere questa finale che ci siamo guadagnati combattendo contro l'Inter. L'Atalanta ha grande ritmo e intensità, è una partita di livello europeo. Poi da giovedì ci concentreremo sulla volata Champions».

La paura fa 90 contro l'Atalanta che ha segnato proprio 90 gol in campionato. Specie per una Juve che nelle ultime 10 trasferte ha sempre incassato almeno un gol: «Nelle ultime uscite abbiamo subìto troppo, dovremo stare molto attenti», avverte Chiellini, che duetterà con De Ligt.

La (brutta) notizia della vigilia è infatti il ko di Bonucci, bloccato da una sospetta distorsione al ginocchio. In porta ci sarà Buffon, con Cuadrado e Danilo sugli esterni, a centrocampo McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa e in attacco Cristiano Ronaldo e Dybala (in vantaggio su Morata).

Per Pirlo e Chiellini può essere l'ultima finale in bianconero. Entrambi però preferiscono sintonizzarsi sul qui e ora. «Spero di giocare altre finali. Ora penso a finire questa stagione alla grande, poi parleremo del futuro», dice il mister. «Ogni valutazione si farà più avanti - conclude Chiellini -,altri discorsi tolgono solo energie». Danno invece energia e ottimismo i 4.300 tifosi del Mapei Stadium (con tampone negativo, vaccinati o guariti dal Covid negli ultimi sei mesi), il primo vero pubblico in regime di pandemia. «È una cosa bella, entusiasmante - dice Pirlo -. Abbiamo bisogno dello stimolo dei tifosi per tenere alta quell'attenzione che qualche volta ci è mancata».

