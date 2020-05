Pirellone, parte la Commissione Covid

Parte la commissione regionale di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid in Lombardia. Nonostante le polemiche che hanno investito la sua elezione, avvenuta con i soli voti del centrodestra, il presidente Patrizia Baffi, esponente di Italia Viva, ha infatti deciso di non dimettersi e ieri ha convocato la prima riunione. Nelle due ore di riunione Baffi, il vice presidente Mauro Piazza (Forza Italia) e il consigliere segretario Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti) hanno iniziato a tracciare il programma dei lavori, che da statuto dovranno concludersi entro 12 mesi e saranno a porte chiuse, con atti e verbali secretati. La commissione si terrà ogni lunedì alle 14.30. La prima seduta è prevista per l'8 giugno mentre la prima audizione dovrebbe vedere la presenza dell'assessore regionale Giulio Gallera e della Direzione Generale Welfare. L'idea è di suddividere il lavoro in macro-temi, dalle zone rosse ai tamponi, all'Ospedale in Fiera a Milano. Ai lavori non parteciperanno i due maggiori gruppi di opposizione, M5S e Pd, che in protesta per l'elezione di Baffi hanno annunciato di voler dar vita a una commissione alternativa.

