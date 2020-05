Pirata ammazza studentessa che attraversa sulle strisce

È stato rintracciato e denunciato a piede libero il giovane accusato di aver investito con l'auto a Lecco mercoledì Chiara Papini, una giovane studentessa di 19 anni. La ragazza è morta ieri all'ospedale di Varese e lascia i genitori e un fratello più piccolo. La studentessa, investita all'altezza del passaggio pedonale di via Papa Giovanni XXIII, era stata trasportata con l'elicottero all'ospedale ma le sue condizioni erano parse fin da subito disperate. La dinamica di quanto accaduto è allo studio degli agenti della Polizia locale di

Lecco: l'incidente si sarebbe verificato all'altezza delle strisce pedonali. Le indagini di polizia locale e Questura hanno poi permesso di rintracciare il giovane automobilista, 22 anni di Lecco, trovato anche positivo all'alcoltest. In base all'accusa, non si è fermato per prestare soccorso alla ragazza investita, ma è stato rintracciato e identificato nella notte. È denunciato per omicidio stradale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 05:01

