Piove dentro la Pinacoteca

Greta Posca

Acqua nelle stanze dei capolavori di Brera. La scorsa settimana è caduta dai soffitti: nessun capolavoro rovinato, ma torna la polemica sulla manutenzione di una delle pinacoteche più importanti del mondo, ricordando il ko alla climatizzazione che due anni fa aveva danneggiato alcuni dipinti.

La denuncia, riportava ieri Il Giorno, arriva dal segretario della Cisl Fp Milano Giorgio Di Mauro che ha inviato una lettera al direttore del museo James Bradburne e al ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli. Il primo episodio tra martedì e mercoledì quando l'acqua, infiltrata dalle pareti, è arrivata a bagnare la cornice di un dipinto di Paris Bordon. La notte seguente l'acqua si è infiltrata dal soffitto allagando il pavimento della sala delle opere di Pieter Paul Rubens. Il direttore di Brera James Bradburne ha chiarito che si tratta di un problema alle tubature causato «dall'elevata pressione dell'acqua» e subito risolto «dalla ditta di manutenzione dell'impianto». Nessuna opera danneggiata, solo la cornice è stata rimossa per controllo. Inoltre è stato inserito «il blocco automatico dell'acqua in caso di rischio» (mancava un segnale di allerta acqua). Ieri il ministero dei Beni Culturali ha annunciato un sopralluogo per «accertare quanto accaduto e capire se poteva essere previsto». Inoltre Cisl ha denunciato un episodio sicurezza. Nei giorni scorsi due persone avevano lasciato gli zaini negli armadietti ed erano usciti senza andare al museo: se n'era accorto un custode che aveva avvertito la polizia. Si è appurato che negli zaini non c'era nulla di pericoloso. Bradburne però ha ricordato che più volte ci sono state riunioni in questura e prefettura per un confronto sulla sicurezza con l'assicurazione che Brera non è obiettivo sensibile. In più ci sono telecamere interne ed esterne e da un anno l'Accademia ha affidato a una ditta esterna la vigilanza di cortile e palazzo.

