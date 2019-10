«Pioltello, l'agenzia per la sicurezza non controllò»

Nell'indagine sull'incidente ferroviario di Pioltello, in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone e altre 50 rimasero ferite, tra gli indagati spunta il nome di Amedeo Gargiulo all'epoca direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. Secondo la procura - come riporta l'Ansa - l'agenzia non avrebbe effettuato alcun controllo nella tratta.

L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, nei prossimi giorni verrà chiusa con l'avviso di conclusione indagini alle parti e col deposito degli atti.

Nel fascicolo, con al centro i reati di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, sono indagati anche, come era già noto, 2 manager e 7 tra dipendenti e tecnici di Rete ferroviaria italiana e 2 manager di Trenord. Secondo la relazione finale dei consulenti tecnici nominati dai pm, depositata lo scorso marzo, il disastro ferroviario di Pioltello è stato causato dallo «spezzone di rotaia» di 23 centimetri che «si è fratturato», nel cosiddetto punto zero del deragliamento, a causa di «un danneggiamento ciclico irreversibile generato da condizioni di insufficiente manutenzione».

Ora è emerso che tra gli indagati figurano anche gli ex vertici dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, un organismo indipendente che, secondo i pm, però, su quella tratta non ha effettuato alcun controllo. L'allora direttore Gargiulo, tra l'altro, è stato sostituito nel luglio del 2018, dopo l'incidente di Pioltello.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

