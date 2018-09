Pioli: «Siamo giovani, ce la giocheremo»

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Stefano Piole, condottiero della Fiorentina, è in vena di battute, alla vigilia della sfida di San Siro contro la sua ex Inter. «Cosa abbiamo in comune io e Spalletti? La pelata. Solo che lui è più abbronzato di me e ha la parlata facile, da toscano. Ma lo stimo tantissimo, è un grande tecnico...».Stasera al Meazza si presenta da terzo in classifica, tre punti avanti rispetto ai nerazzurri: «Abbiamo fatto bene, contemporaneamente però non abbiamo ancora fatto niente. Il calendario è stato buono con tre partite in casa quindi inutile guardare troppo avanti. Il campionato è appena iniziato, dobbiamo essere consapevoli della nostra identità e delle nostre qualità, lavorando però a testa bassa. Cambieremo qualcosina nella formazione perché abbiamo fatto gare faticose e dispendiose. L'Inter ha vinto le ultime gare nel finale, significa che stanno bene sia fisicamente che mentalmente e sono sempre dentro la partita. Icardi? È un animale d'area, ma Simeone sta crescendo. Siamo una squadra giovane. ce la giocheremo, questo è certo».riproduzione riservata ®