Pioli senza difesa: Kjaer out un mese, tocca al baby

MILANO - Emergenza del Diavolo. Sabato sera a Firenze il Milan targato Pioli (ex tecnico viola, tra l'altro) sarà costretto a fare a meno di Simon Kjaer, di Mateo Musacchio oltre che di Leo Duarte (fermo da fine novembre quando si è dovuto operare per la frattura del calcagno, tornerà non in campo prima di metà marzo).

In mezzo al fianco di Romagnoli ci sarà per la prima volta, dall'inizio, Matteo Gabbia: beata gioventù.

Non può far altro Stefano Pioli, non ci sono altre soluzioni. Ma la prova dell'ex Primavera rossonera contro il Torino ha rassicurato un po' tutti, tecnico compreso. Gabbia ha fatto una buona partita, ha dimostrato personalità, sicurezza. Non era facile. Ma ci è riuscito.

Per Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile rossonero e ora in Figc, un predestinato: «Matteo abbina tecnica e qualità, ha grande capacità di concentrazione, apprendimento e lettura del gioco: il classico giocatore al posto giusto nel momento giusto». Di sicuro sarebbe per Pioli stato meglio poter contare sull'esperienza di Kjaer e Musacchio. Ma così non è, non è possibile. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore danese hanno confermato la presenza di una lesione del muscolo bicipite femorale, di basso grado, della coscia sinistra». L'infortunio muscolare aveva costretto Kjaer lunedì sera contro il Torino a chiedere il cambio sul finire del primo tempo.

Un problema che potrebbe tenerlo fuori quasi un mese. E non è l'unico problema: oltre al lavoro individuale di Calhanoglu (reduce dal problema contro la Juventus che gli ha fatto saltare il Torino), Musacchio e Biglia, a fine allenamento si è fermato anche Alexis Saelemaekers. Il belga ha riportato un trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra: domani verranno effettuati accertamenti sulle sue condizioni. A rendere tutto più complicato per il Milan c'è poi il problema delle diffide: sia Musacchio che Romagnoli sono entrambi a rischio squalifica e con un altro giallo verrebbero fermati dalgiudice sportivo.

Inutile dire che un'eventuale squalifica complicherebbe ancora di più le scelte di Pioli in un reparto che comincia a funzionare, derby con l'Inter a parte. I numeri dicono che con 2160 minuti complessivi in Serie A, Alessio Romagnoli è tra i dodici stakanovisti del campionato. Un capitano che sa mostrare i muscoli quando servono.

