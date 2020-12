Pioli ritrova il Genoa nove mesi dopo l'ultimo ko in serie A

Luca Uccello

Genoa nel destino di Stefano Pioli. Il 5 ottobre 2019 non basta vincere (2-1) a Genova a Marco Giampaolo per tenersi la panchina. Casa Milan optò per l'esonero, decidendo di avviare un nuovo progetto e affidarlo a Stefano Pioli. Altra data: 8 marzo 2020. È la prima partita a porte chiuse, è sopratutto l'ultima sconfitta del suo grande Milan. Da lì in poi, alla ripresa del campionato a giugno, il Diavolo non ha più perso una sola partita in campionato. Solo il Lille, in Europa League, è riuscito a fermare la Pioli-band.

Stasera si torna a Marassi (alle 20,45, arbitro Orsato di Schio), si gioca per vincere, mantenere le distanze da chi insegue. E comfermare la leadership in serie A. Si torna in un campo difficile in piena emergenza. Manca ancora Zlatan Ibrahimovic (sente ancora dolore), manca pure Kjaer (non al massimo e non si vuole rischiare di anticipare i tempi) e anche Matteo Gabbia è out: ha effettuato nella giornata di ieri un nuovo consulto specialistico, che ha confermato la lesione distrattiva di I/II grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il giocatore proseguirà il trattamento conservativo. Con lui ci si rivedrà a gennaio.

Il difensore, infortunatosi dopo pochissimi minuti contro il Parma (era successo anche a Kjaer dopo soli 11' col Celtic), ha mandato un messaggio su Instagram ai tifosi: «Grazie per i tanti messaggi che mi avete mandato. Fortunatamente è meno grave del previsto. Non vedo l'ora di tornare».

Intanto gioca ancora Pierre Kalulu, preferito ancora una volta a Leo Duarte. Mancherà anche Bennacer, al suo posto Sandro Tonali che potrà guadagnare altri importanti minuti. In avanti Pioli è intenzionato a confermare Castillejo a destra con Rafael Leao dal primo minuto a sinistra.

Al centro dell'attacco alle spalle di Rebic, sempre in cerca del gol, ci sarà ancora Hakan Calhanoglu. Per il turco potrebbe essere una delle ultime gare con la maglia rossonera indosso. Prima della partita contro l'undici di Maran il suo agente Gordon Stipic si accomoderà al tavolo delle trattative con Paolo Maldini e Ricky Massara per cercare di trovare un accordo sul prolungamento del contratto del centrocampista turco.

Sul tavolo la proposta di rinnovo da 3,5 milioni di euro, dall'altra la continua richiesta di rinnovo superiore ai 5 milioni. Una differenza non semplice da colmare, nemmeno con l'inserimento di bonus vittoria. Staremo a vedere.

