Pioli rilancia la P2 con Piatek e Paquetà

Luca Uccello

MILANO - Stefano Pioli chiede intensità, non tempo. Quello sa bene che non c'è più. Il suo compito è tornare a vincere, riportare il Milan in zona Champions League. Per riuscirci bisognerà recuperare giocatori fondamentali come Piatek e Paquetà, ma anche come Suso e Calhanoglu. Ma non solo. A Giampaolo è stato imputato di non utilizzare a sufficienza i nuovi arrivati. E' quello che dovrà fare ora l'ex tecnico dell'Inter che in questi giorni sta cercando di entrare nella testa dei suoi giocatori, di quelli che con il suo predecessore non hanno dato niente o quasi. Il modulo di partenza sarà il 4-3-3 (che potrebbe trasformarsi anche un 4-2-3-1), ma molto più offensivo, con maggior libertà di movimento per riuscire a colpire, ridare voce al suo attaccante di punta, a quel Piatek pagato un anno fa 45 milioni di euro cash. Un investimento che ha reso con Gattuso, per niente con Giampaolo. Lo stesso giocatore non ha nascosto di non capire e on condividere il suo modo di far calcio. I risultati si sono visti. Tanta rabbia, molta sofferenza e appena due reti, entrambe su calcio di rigore. Davvero poco per un giocatore diventato punto di forza della Polonia. Recuperare lui, fargli arrivare più palloni ma dare una nuova vita anche a Lucas Paquetà che tornerà ad avere la libertà di muoversi per il campo senza ostacoli, liberamente, come piace a lui, da brasiliano qual è. Forse sarà la scommessa più importante da vincere per Pioli, che non ha nascosto nel giorno della sua presentazione di puntare su questi due, sulla P2. Due giocatori che sperano che Pioli possa essere l'allenatore giusto non solo per il Milan ma anche per il loro rilancio. Al rientro a Milanello entrambi parleranno con il tecnico, si confronteranno su quello che non è andato nella precedente esperienza e su quello che dovrà accadere in questa nuova avventura. Ma le fortune di Pioli passeranno anche da Suso, troppo alti e bassi fin qui e dai nuovi, Leao in primis. Il portoghese è stato l'unico, insieme a Theo Hernandez, a riuscire a far vedere il proprio valore. Ci devono ancora riuscire Ante Rebic così come Bennacer (e Kurtic) oltre che Duarte in difesa. Una difesa che acquista' finalmente anche Caldara. Insomma un Milan ancora tutto da scoprire, una squadra che secondo Maldini e Boban ha le potenzialità per arrivare tra le prime quattro.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

