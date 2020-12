Pioli ora fa la conta: squadra a pezzi ma chiede l'ultimo sforzo

Luca Uccello

Un ultimo sforzo prima delle vacanze e del mercato. Ancora la Lazio per il Milan, domani sera a San Siro prov di Kjaer, Bennacer, Kessie (squalificato) e Zlatan Ibrahimovic. Bisogna stringere i denti ancora una volta. Una partita dove Stefano Pioli rischia di perdere anche Tonali oltre che Rebic già assente a Reggio Emilia.

Oggi si capirà se potranno essere recuperati, convocati e spediti in campo. Sennò avanti con Rafael Leao che continua a ritenere: «Zlatan il leader di questa squadra. Lui è abituato a vivere certi momenti». Un Milan che non può sbagliare l'ultima dell'anno, quella contro una diretta concorrente per la Champions League.

L'obiettivo minimo arrivati a questo punto perché fino a prova contraria il Milan di oggi, vista la classifica, può sognare in grande, anche lo scudetto. Ma per farlo fino alla fine non può commettere errori. Non può farlo perché l'Inter e la Juve sta recuperando punti e posizioni e sono in agguato. Un punto di differenza la squadra di Antonio Conte, quattro sull'undici di Andrea Pirlo. Ancora uno sforzo, tutti uniti verso altri tre punti, poi il mercato che potrà dare una grossa mano alla squadra di Stefano Pioli.

Maldini e Massara sono al lavoro per cercare di regalare al tecnico due giocatori di prima fascia per non perdere una delle prime quattro posizioni. «Se ci saranno le opportunità di migliorare l'organico lo faremo». Il Fondo Elliott è pronto a mettere a disposizione di Gazidis una cifra vicino a 25-30 milioni da investire su giovani ma pronti già a dare una mano a Romagnoli e compagni.

Si cercano occasioni o giocatori scontenti, magari in scadenza, Uno sarà un difensore, l'altro forse un attaccante anche se è in mezzo al campo che serve aiuto. A Milano, è arrivato Fali Ramadani. Incontrerà Paolo Maldini per fare il punto sul presente e futuro di Ante Rebic, per parlare soprattutto di Nikola Milenkovic ma anche di Luka Jovic. Il difensore non vuole rinnovare con la Fiorentina e cederlo a giugno diventa un'esigenza. Forse già a gennaio. Anche secondo il quotidiano spagnolo As, il Milan non ha mai mollato la pista che porta al Real per Jovic. Con i blancos la società di Via Aldo Rossi deve sedersi al tavolo anche per discutere il futuro di Brahim Diaz, arrivato da Madrid in prestito secco. Insomma, ancora novanta minuti, l'ultimo sforzo prima di poter contare sull'aiuto di tutti. A partire da re Ibra.

Martedì 22 Dicembre 2020

