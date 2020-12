Pioli, obiettivo sedicesimi di Europa League «Fiero di questo Milan. Il Covid? È stata dura»

Luca Uccello

Stefano Pioli torna a sedersi oggi sulla panchina del Milan. Lo farà con il suo vice Giacomo Murelli, nella sfida con il Celtic, che può chiudere il girone di Europa League(ore 18.55, diretta Sky, arbitra lo spagnolo Ricardo de Burgos Bengoechea, alla stessa ora Lille-Sparta Praga).

Torna al posto del portafortuna Daniele Bonera che ringrazia. Ma Pioli aveva tanta, troppa voglia di rientrare. «Sono stati 18 lunghi giorni. Non vedevo l'ora di tornare. Devo dire grazie al club, a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto e supportato in questo momento particolare, un grazie immenso alla squadra perché mi ha reso orgoglioso e grazie a chi mi ha sostituito».

Non è stato semplice restare lontano da tutto anche se «son stato fortunato perché ho preso il Covid in modo leggero. Ma mai abbassare la guardia».

Cosa gli ha insegnato questa pausa forzata? «Capisco un po' di più chi sta davanti alla tv e che critica facilmente. Dalla tv qualche errore fai più fatica a sopportarlo. In partita sono più positivo e propositivo, a casa mi son trovato un po' più nervoso».

A San Siro arriva un Celtic fanalino nel girone, in crisi e contestato in Scozia: «A maggior ragione saranno vogliosi e determinati nel voler cambiare i giudizi».

Ma il Milan deve pensare a sè, a comandare la partita, a essere pericoloso e vincere. Un Diavolo sicuramente cresciuto in personalità che non ha perso punti pur senza il suo allenatore e senza Ibrahimovic. «Sicuramente la squadra è più consapevole delle proprie qualità e possibilità. I risultati e le prestazioni hanno dato convinzione ai ragazzi. Sappiamo di avere ancora ampi margini di miglioramento e dobbiamo continuare a lavorare per poter crescere».

Formazione: previsto poco turnover. «Ora dobbiamo stringere i denti, perché la partita è molto importante, perché ci può avvicinare a uno degli obiettivi che abbiamo in testa, che è quello di superare i gironi di Europa League». Testa al Celtic e la voglia di staccare già oggi il pass per i sedicesimi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 05:01

