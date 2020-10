Pioli festeggia un anno da leader calmo Tegola Ibra: non guarisce

Luca Uccello

Buon compleanno Stefano Pioli, tanti di questi Milan. Diciannove risultati utili consecutivi tra campionato, Coppa Italia e fase preliminare di Europa League. Dalla ripartenza post lockdown il Milan è diventato una macchina perfetta. Una di quelle veloci, di lusso, da prima fila. Davanti c'è solo l'Atalanta. Solo Gasperini ha fatto meglio di lui, del tecnico rossonero salito in corsa. Un Milan che nasce il 9 ottobre di un anno fa. Addio a Marco Giampaolo, addio a un allenatore con poca esperienza, con poco carisma, con poco di tutto. Una scelta obbligata dopo sette giornate. Necessaria per provare a tornare in Europa. Non una prima scelta, non bisogna negarlo. Il primo tentativo fu fatto per Luciano Spalletti. Non se ne fece niente, e con il senno di poi, meglio così. Meglio avere un allenatore papà, un po' psicologo, un pò aziendalista, di quelli che parlano e non urlano, di quelli che allo show mettono davanti il lavoro. Un allenatore che ha saputo tirare fuori da tutti il meglio. Pioli è stato aiutato da Zlatan Ibrahimovic, dalla sua voglia di riscatto, di indiscussa leadership. Con lui si è visto il miglior Calhanoglu di sempre. Si è visto Romagnoli capitano vero. Si è visto una squadra che lo segue. E non è scontato. Ora dopo tante vittorie e nessuna sconfitta è arrivato il momento di vincere un derby. Battere l'Inter. Quello che non gli è riuscito la scorsa stagione. Quella rimonta, quella del 9 febbraio, fa ancora tanto male. Un derby condizionato dal Covid-19. Dalla paura di non poter solo contare sul pubblico. Mancheranno probabilmente Zlatan Ibrahimovic e anche Leo Duarte. Entrambi al nuovo giro di tamponi sono risultati positivi. Possibili assenze nel Milan, possibili assenze nell'Inter. Un derby che il Milan affronterà davanti in classifica. Un punto in più frutto di tre vittorie, arrivate con Bologna, Crotone e Spezia. Nove punti con Calhanoglu che si è caricato la squadra sulle spalle, ha dimostrato di essere un leader alternativo. Uno di quei giocatori che può essere di grande aiuto nella crescita di tanti giovani. Ma contro Conte serve Zlatan, servirebbe anche Ante Rebic che deve recuperare dal problema al polso. C'è più di una settimana per riuscire a recuperare Ibra, per capire se lo svedese è davvero più forte del coronavirus. Per il momento no, sta vincendo Covid

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 05:01

