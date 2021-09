Pioli, dopo la sosta tris di fuoco: Lazio, Liverpool e Juventus

Luca Uccello

Lazio, Liverpool e Juventus: tris di fuoco dopo la sosta. Il Milan di Pioli non può sbagliare. L'allenatore rossonero è chiamato alla prima prova del nove.

Due gare fondamentali in campionato, una, la prima in Champions, dopo 7 anni di assenza, all'Anfield Road. Il Liverpool sarà l'impegno più pericoloso, quello che potrebbe lanciare la squadra rossonera o costringerla da subito a inseguire in un girone complicatissimo. La doppia vittoria in campionato, la passione dei propri tifosi pronti a riempire ancora San Siro hanno confermato la forza della squadra costruita con cura e intelligenza da Maldini e Massara.

Ma dopo le vittorie con Samp (a Marassi) e Cagliari ora il livello si alza, arriva la Lazio di Sarri, poi la Juventus nuovamente targata Allegri, l'ex. Riuscire a fare ancora sei punti sarebbe una prova di forza importante, una doppio passo in avanti in classifica che potrebbe permettere al Diavolo di essere al comando del campionato, magari in solitaria, come 12 mesi fa. Non sarebbe male e nemmeno, guardando il calendario, impossibile. Un Milan che avrà con sé nuovamente Zlatan Ibrahimovic. E questo potrebbe fare decisamente la differenza per la squadra rossonera che avrà il proprio leader in campo e non più solo in spogliatoio.

Un Milan che ritrova la pace anche con i propri tifosi dopo la pubblicazione dei prezzi dei biglietti per l'esordio di mercoledì prossimo a San Siro contro l'Atletico Madrid. La protesta generale dei tifosi (una curva costava 119 euro!) ha costretto la società rossonera di fare un corretto passo indietro, con tanto di lettera firmata dall'ad Ivan Gazidis: «Abbiamo rivalutato la nostra decisione e adegueremo i prezzi delle partite di Champions a un livello che riteniamo comunque corretto. La vendita dei biglietti sarà quindi temporaneamente sospesa e riaperta a tempo debito con un approccio tariffario rivisto, occupandoci anche di tutti gli aspetti procedurali e amministrativi correlati». E così sia.

