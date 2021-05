Pioli: «Dobbiamo essere indiavolati pure con il Toro»

Luca Uccello

Allo stadio Grande Torino dovrà essere ancora un Grande Milan, serve avere coraggio. Per questo Stefano Pioli cita Mandela: «Quando avrò la paura di rischiare non potrò più essere un leader». Con queste parole la squadra rossonera si presenta contro il Torino (fischio d'inizio ore 20.45, arbitro Guida di Torre Annunziata) con un solo obiettivo. Bisogna vincere, bisogna farlo ancora una volta senza Zlatan Ibrahimovic bloccato a Milanello per una leggera distorsione.

Mancherà anche con il Cagliari e se il Milan avrà la Champions in tasca lo svedese non rischierà di scendere in campo nemmeno con l'Atalanta. Il prossimo obiettivo per lui si chiama Europeo con la sua Svezia. Senza Ibra questa volta toccherà ad Ante Rebic e non a Rafael Leao retrocesso ancora nelle gerarchie dell'attacco rossonero.

«La reazione giusta è quella che ha avuto Ante domenica. Lui è un titolare del Milan, lo sa bene, ma poi io preparo la gara in base a quello che penso sia meglio per la squadra. Chiunque vuole giocare e quindi è giusto che chi non gioca sia incazzato». Non è detto nemmeno che Brahim Diaz giocherà ancora. «Stasera sarà una partita completamente diversa rispetto a quella con la Juve».

Diversa perché la squadra di Nicola la metterà su un altro piano tecnico rispetto alla squadra di Pirlo. «Non so se il Torino ci aspetterà o ci verrà a prendere più avanti, noi dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo proseguire sulla prestazione di domenica sera. Servirà lo stesso spirito, siamo nel momento decisivo della stagione».

La vittoria allo Stadium ha riavvicinato Donnarumma al Milan? «Gigio è un professionista, è concentrato solo sulle ultime tre gare. Il 24 maggio si tireranno le somme, fino a quel momento nessuno penserà e parlerà del futuro».

